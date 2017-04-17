Макларен: Моуринью зря публично критикует Шоу

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен выразил мнение, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью напрасно позволяет себе публичную критику в адрес защитника манкунианцев Люка Шоу.
«Однажды сэр Алекс Фергюсон публично заявил, что никогда не будет критиковать своих игроков. Если мы критикуем кого-то из своих игроков, у общественности и всех остальных людей из мира футбола будет плохое впечатление от этого футболиста. Это может сказаться и при последующей продаже игрока.
Каждый увидит эти слова, которые только усилят беспокойство: у него есть проблема с отношением к делу, ещё что-то и так далее», — цитирует Макларена BBC.