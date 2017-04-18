Побегалов: третью игру подряд бились, старались… Продолжение знаете?

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов после выездного матча 32-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:1) поделился впечатлениями от игры.
«Когда тренер определяет состав команды, тактическую схему, даёт установку, то всегда надеется, что это даст результат. Если вы обратили внимание, «Шинник» сегодня вышел играть по непривычной для себя схеме 5-4-1 с целью не дать «Факелу» сыграть в его излюбленной манере, за счёт компактности. До поры это удавалось — до того момента, когда наш игрок получил карточки в неоправданных ситуациях и был удалён. После удаления то преимущество «Факела» усилилось и вылилось в гол. К сожалению, контршансов у нас практически не было, за исключением момента у Лаука на последних минутах. В очередной раз третью игру подряд бились, старались… Продолжение знаете? Я заменю слово: не получилось.
Наша задача — выигрывать в каждом матче. На данном этапе не получается. Но у нас впереди четыре домашних матча, два выездных. Мы поборемся», — цитирует Побегалова сайт ФНЛ.