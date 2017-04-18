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Эгнью: «Мидлсбро» придавил «Арсенал», но мяч не шёл в ворота

18 апреля 2017, вторник. 06:10. Футбол

И. о. главного тренера «Мидлсбро» Стив Эгнью прокомментировал итоги матча 33-го тура АПЛ, в котором его команда встретилась с «Арсеналом» (1:2).

«Мы разочарованы результатом, но игроки сделали всё, что могли, я не могу требовать от них большего.

Мы играли на максимальных скоростях, оказывали давление. После того как отличился Негредо, я думал, что мы забьём ещё раз. Но мяч не шёл в ворота, хотя мы придавили «Арсенал».

Жаль, что не удалось победить, но если будем и дальше так сражаться, то в следующем туре с «Борнмутом» предстанем в наилучшей форме", — приводит слова Эгнью BBC Sport.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
17 апреля 2017, понедельник. 22:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 – Санчес – 42, 1:1 – Негредо – 50, 1:2 – Озил – 71
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Мидлсбро
Новости. Футбол
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