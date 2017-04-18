Эгнью: «Мидлсбро» придавил «Арсенал», но мяч не шёл в ворота

И. о. главного тренера «Мидлсбро» Стив Эгнью прокомментировал итоги матча 33-го тура АПЛ, в котором его команда встретилась с «Арсеналом» (1:2).
«Мы разочарованы результатом, но игроки сделали всё, что могли, я не могу требовать от них большего.
Мы играли на максимальных скоростях, оказывали давление. После того как отличился Негредо, я думал, что мы забьём ещё раз. Но мяч не шёл в ворота, хотя мы придавили «Арсенал».
Жаль, что не удалось победить, но если будем и дальше так сражаться, то в следующем туре с «Борнмутом» предстанем в наилучшей форме", — приводит слова Эгнью BBC Sport.