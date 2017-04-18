Глик: когда я был ребёнком, врач сказал бабушке, что шансов выжить у меня мало

Защитник «Монако» Камил Глик в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» в интервью пресс-службе УЕФА рассказал о своём детстве, а также признался, что всегда мечтал играть в ЛЧ.
«Я родом из маленького шахтёрского городка Ястшембе-Здруй, жил в довольно бедном районе. Все дети там большую часть времени проводили на улице, играя в футбол и мечтая зарабатывать им деньги. Я сам мечтал играть в высшем дивизионе. С детства болел за «Баварию», мне всегда нравился бразильский защитник Лусио.
Когда я был ещё совсем ребёнком, у меня обнаружили порок сердца. Врач сказал бабушке, что шансов выжить у меня мало. Позже он рассказал, что от этого недуга восстанавливается один ребенок из двадцати. Сделало ли это меня сильнее? В этом нет никаких сомнений. Такие невзгоды закаляют любого человека психологически.
Что касается текущего сезона, главное – выиграть чемпионат Франции. У нас хорошие шансы, всё в наших руках. Остался последний шаг, до решающих матчей два месяца. Никак нельзя упустить такую возможность, об этом все мы говорим постоянно.
Я всегда мечтал о Лиге чемпионов и наконец выступаю в ней. В своем дебютном сезоне играю в четвертьфинале — путешествие получается очень увлекательным.
Нужно много работать, чтобы играть за команду, которая показывает такой атакующий футбол. Лига чемпионов требует максимальной концентрации, ведь против тебя играют топ-футболисты. Когда выступаешь на таком уровне, вся команда должна очень хорошо обороняться», — сказал Глик.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Боруссия», который состоится 19 апреля. Начало – 21:45 мск.