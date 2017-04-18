«Бастия» закрыла одну из трибун после инцидентов во время матча с «Лионом»

Руководство «Бастии» приняло решение закрыть одну из трибун своего стадиона после инцидентов, которые произошли до начала и в перерыве матча 33-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Об этом сообщается на сайте французского клуба.
Игра была сорвана из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавшей отмене матча при счёте 0:0. После этого инцидента делегат матча принял решение не доигрывать встречу.
Кроме закрытия трибуны, на которой располагались фанаты, выбежавшие на поле, «Бастия» запретит вход на стадион всем болельщикам, которые участвовали в потасовках.