Энрике: слишком многое стоит на кону, чтобы я сейчас думал о «Реале» и «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (19 апреля) на пресс-конференции ответил на вопрос «Уверены ли вы сегодня в „Баварии“, которая встречается с „Реалом“?».
«Они разве сегодня играют? У меня слишком много на кону стоит завтра, чтобы я думал о таких вещах», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало — в 21:45 мск. В первой игре «Реал» победил 2:1.