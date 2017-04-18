Кьеллини: «Барселона» напоминает акул: если они почуют кровь, «Ювентусу» конец

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Дома туринцы победили со счётом 3:0.
«Мы сделали только половину работы. В матче с „Барселоной“ мы должны будем обороняться. Если забьём сами, это придаст нам уверенности. Мы должны действовать без страха, так как наши соперники напоминают акул. Если они почуют кровь, нам конец. Нужно держать их подальше от ворот. Луис Энрике прав в том, что очередной камбэк будет сделать проще, чем в противостоянии с „ПСЖ“. Это же простая арифметика. Разумеется, он постарается сделать так, чтобы его команда совершила это ещё раз», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев.