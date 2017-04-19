Кавазашвили: Бубнов в «Анжи»? Я удивлён, ведь мы с ним друзья

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, согласно которой экс-защитник сборной СССР, «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов может быть введён в селекционный отдел махачкалинского клуба на внештатной основе.
«Я был удивлён, услышав про Бубнова в «Анжи», ведь мы с ним друзья. Я честно впервые слышу об этом. Он прилетал на игру «Анжи» — «Оренбург» и даже не сказал, что прилетит туда. Никаких разговоров о предложении Кадиева к Бубнову со мной не было. Посмотрим, что будет дальше, вперёд паровоза я лезть не хочу», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.