Куртуа вернётся к полноценным тренировкам с «Челси» 20 апреля

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа должен помочь своей команде в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур», который пройдёт 22 апреля. Бельгийский футболист возобновил тренировки, информирует Sky Sports.
На сегодняшнем занятии Куртуа работал по облегченной программе. Начиная с четверга, 20 апреля, голкипер должен вернуться в общую группу «Челси» и приступить к полноценным тренировкам.
Вратарь пропустил матч с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии (0:2), так как получил травму лодыжки.