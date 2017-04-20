Бонуччи: теперь все захотят избежать «Ювентус» при жеребьёвке полуфиналов ЛЧ

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал гостевую ничью с «Барселоной» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в следующий раунд турнира.
«Знали, что «Барселона» была готова рискнуть всем в сегодняшнем матче, но мы перекрыли ей всё пространство. Забив три гола в ворота каталонцев в первом матче и не пропустив на «Камп Ноу», мы доказали, что являемся отличной командой. Теперь нам предстоит сделать ещё один трудный шаг на пути в финал турнира.
Месси? Очень рад, что обменялся с ним футболкой после финального свистка, поскольку он лучший или один из двух лучших игроков в мире.
Что касается ожиданий от жеребьёвки полуфиналов, то, думаю, теперь все команды захотят избежать «Ювентус» в следующем раунде», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.
В полуфинале «Ювентусу» может достаться в соперники «Реал», «Атлетико» и «Монако». Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля.