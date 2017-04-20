Менди: «Монако» одним из первых стартовал в ЛЧ и добрался до полуфинала

Защитник «Монако» Бенжамен Менди прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:1) и выход в полуфинал.
«Это великий момент. Мы одни из первых начали выступление в Лиге чемпионов («Монако» стартовал с третьего квалификационного раунда. — Прим. «Чемпионата»), и вот мы в полуфинале. Мы счастливы. Правда, тренер успокоил, напомнив, что в воскресенье в чемпионате матч против «Лиона».
Для многих футболистов «Монако» это лучший сезон в карьере, но пока он не окончен. Главная цель – это чемпионат, но у нас хватает амбиций и на Лигу чемпионов. В этих двух матчах «Монако» хорошо проявил себя», — цитирует Менди L’Equipe.
Жеребьёвка полуфинальных матчей состоится 21 апреля. Полуфиналы будут сыграны 2-3 мая, а ответные 9-10 мая. Финал Лиги чемпионов запланирован на 3 июня в Кардиффе.
Видео всех голов матча «Монако» — «Боруссия» Д можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.