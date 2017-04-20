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Раньери: я готов вернуться к работе в Премьер-лиге

20 апреля 2017, четверг. 13:50. Футбол

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери, отправленный в отставку в феврале этого года, готов вернуться к работе. Об этом 65-летний специалист рассказал в интервью BT Sport. Под руководством Раньери «Лестер» в сезон-2015/16 впервые в истории выиграл английскую Премьер-лигу.

«Я готов вернуться к работе. АПЛ? Почему нет? Я европейский тренер. Там, где есть хороший проект, я готов работать», — сказал Раньери.

Ранее Клаудио Раньери сватали на тренерский мостик «Уотфорда», но руководство «шершней» решило оставить у руля команды Вальтера Маццарри.

Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Клаудио Раньери
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20 апреля 2017, четверг
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