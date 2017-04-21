«Боруссия» М продлила контракт с защитником Янчке до 2021 года

Руководство и тренерский штаб мёнхенгладбахской «Боруссии» довольны игрой защитника Тони Янчке и продлили контракт с игроком до 2021 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
«Тони является воспитанником нашего клуба. Он уже давно играет в основном составе и считается одним из ведущих футболистов нашей команды», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.
По итогам 29 туров чемпионата Германии Янчке принял участие в 22 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.