Каряка: «Амкар» обратил внимание РФПЛ на несправедливость, но нам не ответили

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о матче 26-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 30 апреля в Ростове-на-Дону.
«Игры с такими командами, как «Ростов», — всегда отличная школа для наших футболистов. И поэтому особенно обидно, что мы будем в неравных условиях по сравнению с соперниками. Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане – 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение. Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, «Амкару» даже не ответили на письмо», — сказал Каряка.