Булыкин: хочу увидеть финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги Европы, а также рассказал, какой финал хотел бы увидеть.
«После противостояния с «Шальке-04» мне кажется, что у «Аякса» разыгрался аппетит. В команде много молодых игроков, у которых горят глаза и которые хотят проявить себя. Они в каждой игре выкладываются на 200 процентов. «Аякс» сможет дать серьёзный бой «Лиону», а потом и до финала недалеко. Мне бы хотелось увидеть финал «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Ещё когда я выступал за «Аякс», мы играли против «МЮ» в плей-офф Лиге Европы. Правда, нам тогда не удалось пройти англичан. Поэтому будет вдвойне интереснее увидеть такую пару в финале. Может, у молодых игроков «Аякса» получится сделать то, что не удалось нам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.