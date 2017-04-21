ЦСКА победил «Уфу» и сократил отставание от «Спартака» до семи очков

В стартовом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:0 над «Уфой».
В начале второго тайма хозяева имели возможность забить, но не сумели реализовать пенальти. На 53-й минуте удар в исполнении Ивана Пауревича отразил Игорь Акинфеев.
На 65-й минуте «армейцы» вышли вперёд — счёт открыл Витиньо. На 90-й минуте отличился Фёдор Чалов, вышедший на замену за несколько минут до гола.
Благодаря этой победе идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Спартака» до семи очков и на четыре балла опережает «Зенит». При этом красно-белым и сине-бело-голубым ещё предстоит сыграть свои матчи в этом туре. «Уфа» в таблице располагается на седьмой строчке.