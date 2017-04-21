Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» Сергей В. арестован по решению суда

Суд вынес решение об аресте 28-летнего Сергея В., который обладает российским и немецким гражданствами, подозреваемого в атаке на автобус дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Германии.
Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3). В результате игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.
Ранее сообщалось, что Сергей В. предположительно использовал бомбы с дистанционным управлением, которые привёл в действие из гостиницы, где была дислоцирована делегация «Боруссии».
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