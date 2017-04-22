«Зенит» — «Урал»: гостей на арене «Санкт-Петербург» поддержат до 250 болельщиков

В субботу, 22 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал».
На матче, который станет первым для петербургской команды на новом стадионе, ожидается до 20 тыс. зрителей, гостей поддержат до 250 болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в чёрном. «Урал» сыграет в оранжевой форме, голкипер — в зелёном.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Урал». Начало — в 14:00 мск.