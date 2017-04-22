Хусаинов: Еськов – заветная мечта Луческу. Это подарок на новый стадион

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0). Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды. Эта игра стала первым официальным матчем на стадионе «Санкт-Петербург».
«Это беспредел! Еськов — Кошшои номер два. Наверное, это заветная мечта господина Луческу! Подарок на новый стадион, всё в полном пакете. Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. Богатом и крутом стадионе мира! На фоне такого решения и эмоции Павлюченко выглядят абсолютно естественно.
Вспомните, сколько было шума после несправедливой карточки Халку, когда Игорь Турбин судил. Сам Розетти полез защищать! Здесь мы видим прямое влияние арбитра на счёт матча, воздействие на игру, что категорически запрещено делать. Я бы на месте Александра Тарханова увёл «Урал» с поля. Однако он оказался более сдержанным, видимо, готов был внутренне, что такое случится», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.