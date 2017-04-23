Эмери: «ПСЖ» рад вернуться на первое место в чемпионате Франции

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Монпелье» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0. «ПСЖ» выиграл восьмой матч в турнире подряд.
«Довольны результатом, зрители увидели хороший футбол. „Монпелье“ приехал к нам, чтобы играть в атакующий футбол. Думаю, „ПСЖ“ заслужил победу. За эти 90 минут многое случилось, обе команды создали достаточное количество моментов, но результат справедлив. Разумеется, мы рады вернуться на первое место», — сказал Эмери в эфире Canal+.
«ПСЖ» (80 очков) обошёл «Монако» (77 баллов) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1, но у монегасков есть два матча в запасе.