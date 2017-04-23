Филипе Луис станет пятым бразильцем, который провёл 300 матчей в Примере

Для защитника «Атлетико» Филипе Луиса следующий матч в чемпионате Испании станет юбилейным 300 в лиге. Футболист может провести свой юбилейный матч уже в рамках домашней встречи 34-го тура с «Вильярреалом», которая запланирована на 25 апреля.
Таким образом, 31-летний игрок станет лишь пятым бразильцем в истории, которому удалось отыграть 300 встреч в Примере. Ранее подобного числа матчей в чемпионате Испании добивались защитники Дани Алвес и Роберто Карлос, а также полузащитник Донато и Мауро Силва.
С 2006 по 2010 год Луис выступал за «Депортиво», после чего перешёл в «Атлетико». В 2014 году он перешёл в «Челси», однако уже через год вернулся в мадридскую команду. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету Филипе 30 матчей, три гола и пять результативных передач.