Каррагер: противостояние Месси и Роналду помогает им играть на высочайшем уровне

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Думаю, их противоборство помогает им обоим продолжать играть на высочайшем уровне. Мне кажется, когда они закончат карьеру, то поймут, насколько важны были друг для друга. Тогда им стоит пожать друг другу руки, обняться и сказать „спасибо“. Я сомневаюсь, что Месси стал бы таким игроком без противостояния с Роналду, а Роналду — без Месси. Они заставили друг друга подняться на такие высоты, о которых, наверное, и не мечтали.
При этом я считаю, что Месси находится на ином уровне. Когда я вижу, что Роналду делает что-то особенное, то обычно понимаю, как именно он это сделал. Когда я вижу, как что-то особенное делает Месси, то у меня нет слов, я могу только восхищаться», — приводит слова Каррагера Mirror.