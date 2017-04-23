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Гризманн оборвал телеинтервью после вопроса о своём будущем в «Атлетико»

23 апреля 2017, воскресенье. 04:34. Футбол

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оборвал флэш-интервью после матча с «Эспаньолом» (1:0), отказавшись отвечать на вопрос журналиста канала beIN Sports о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

«Ну хватит уже, ладно?» — сказал Гризманн, после чего ушел в раздевалку.

Пресс-служба «Атлетико» позже заявила, что журналист нарушил регламент флэш-интервью, согласно которому допускались вопросы только о матче с «Эспаньолом» — поэтому реакция Гризманна справедлива.

Ранее нападающий «Атлетико» заявлял, что счастлив в своём нынешнем клубе, но при этом не исключил возможность того, что может перейти в другую команду из Мадрида — «Реал».

«Я ничего не исключаю, но я счастлив в «Атлетико», – приводит слова 26-летнего французского форварда Marca.

Контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до 2021 года. Соглашение предусматривает сумму отступных в размере € 100 млн.

Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
Новости. Футбол
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