Гризманн оборвал телеинтервью после вопроса о своём будущем в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оборвал флэш-интервью после матча с «Эспаньолом» (1:0), отказавшись отвечать на вопрос журналиста канала beIN Sports о возможном уходе из клуба по окончании сезона.
«Ну хватит уже, ладно?» — сказал Гризманн, после чего ушел в раздевалку.
Пресс-служба «Атлетико» позже заявила, что журналист нарушил регламент флэш-интервью, согласно которому допускались вопросы только о матче с «Эспаньолом» — поэтому реакция Гризманна справедлива.
Ранее нападающий «Атлетико» заявлял, что счастлив в своём нынешнем клубе, но при этом не исключил возможность того, что может перейти в другую команду из Мадрида — «Реал».
«Я ничего не исключаю, но я счастлив в «Атлетико», – приводит слова 26-летнего французского форварда Marca.
Контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до 2021 года. Соглашение предусматривает сумму отступных в размере € 100 млн.