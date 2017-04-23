Меньше Месси в «эль класико» бегают только вратари

Marca опубликовала статистику, согласно которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси в среднем пробегает наименьшее среди всех полевых игроков расстояние в матчах с мадридским «Реалом».
Месси преодолевает в среднем 7901 метр в играх «Эль Класико» — меньше него за матч пробегают только вратари — в частности, Марк-Андре тер Штеген (4394 метра) и Кико Касилья (4193 метра).
Наибольшее расстояние за игру покрывают у «Барсы» — Андре Гомеш, а у «Реала» — Лукас Васкес.
Средний результат Криштиану Роналду — 9353 метра за матч, а Луиса Суареса — 9190 метров.
Матч «Реал» (Мадрид) — «Барселона» состоится 23 апреля, начало — в 21:45 мск.