«Крылья Советов» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

В воскресенье, 23 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Рубин».
Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин».
Встречу 23.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Москалёвым из Воронежа.
Ранее команды встречались друг с другом 25 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Крыльев Советов», семь матчей завершились вничью, и 14 раз сильнее оказывались игроки «Рубина». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась домашней победой «Рубина» со счётом 3:0.
В таблице РФПЛ «Крылья Советов» (20 очков) располагаются на 13-й строчке, а «Рубин» (28) занимает 11-е место.