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«Крылья Советов» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

23 апреля 2017, воскресенье. 10:05. Футбол

В воскресенье, 23 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Рубин».

Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин».

Встречу 23.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Ранее команды встречались друг с другом 25 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Крыльев Советов», семь матчей завершились вничью, и 14 раз сильнее оказывались игроки «Рубина». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась домашней победой «Рубина» со счётом 3:0.

В таблице РФПЛ «Крылья Советов» (20 очков) располагаются на 13-й строчке, а «Рубин» (28) занимает 11-е место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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