«Оренбург» в гостях одержал победу над «Томью»

«Оренбург» одержал победу над «Томью» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 1:2.
В середине первого тайма Павел Нехайчик с углового сделал отличную подачу на дальнюю штангу, где защитники «Томи» потеряли Адесойе Ойеволе, который расстрелял ворота ударом головой. На 36-й минуте хозяева отыгрались: Павел Голышев через центр прошёл к штрафной и сыграл на Алексея Пугина, который с границы владений Александра Руденко нанёс отличный удар в левый нижний угол. На 73-й минуте «Оренбург» снова вышел вперёд благодаря голу Благоя Георгиева со штрафного, и на этот раз томская команда уже не сумела восстановить равенство.
«Оренбург» набрал 22 очка и вышел на 13-е место в РФПЛ, «Томь» (13) идёт последней.