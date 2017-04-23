Гол Давыдова принёс «Спартаку-2» победу над «Нефтехимиком»

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги аутсайдер первенства «Нефтехимик» принимал московский «Спартак-2».
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась победой красно-белых с минимальным счётом.
На 30-й минуте «Нефтехимик» остался вдесятером — красную карточку получил Никита Сурков. Воспользоваться численным преимуществом «Спартак-2» сумел на 76-й минуте, когда точным ударом отметился Денис Давыдов.
«Спартак-2» благодаря победе поднялся на третье место в таблице ФНЛ. «Нефтехимик» располагается на последней строчке.