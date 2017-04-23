ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча с «Локомотивом». Фоторепортаж

23 апреля в Ватутинках на спортивной базе ЦСКА подопечные Виктора Гончаренко после одного выходного начали подготовку к матчу 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится на «ВЭБ-Арене» 26 апреля. Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Аарон Оланаре сегодня занимались индивидуально, но завтра вернутся в общую группу.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии тренировки, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.