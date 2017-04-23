Столыпин: в матче с «Томью» не реализовали много моментов, но главное — победили

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал гостевую победу над «Томью» (2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
«Матч тяжёлый получился: результат устроил — победили, да и по игре „Оренбург“ был сильнее, это понятно. Чувствовался накал от того, что нельзя было проигрывать, отсюда шероховатости в игре. Было много нереализованных моментов — штанги, перекладины, и вратарь „Томь“ разок спас. Но самое главное — победили и набрали три очка, которые были столь необходимы», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.