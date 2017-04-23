Президент «Оренбурга»: настроены продолжать сотрудничество с Евдокимовым

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин после победы над «Томью» (2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги сообщил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Робертом Евдокимовым.
«Меня спрашивали — будем ли менять Роберта Евдокимова, если результаты начнут портиться. „Оренбург“ — другая команда. С Евдокимовым мы много выигрывали и проигрывали, вылетали во вторую и поднимались обратно, и всё с этим тренером.
С Евдокимовым мы прошли огромный путь, потому настроены и дальше продолжать работать вместе. Пока на тему продления контракта не разговаривали, сейчас не то время. Пока задача по сохранению в РФПЛ выполняется, и руководство «Оренбурга» настроено продолжать сотрудничество с Робертом Геннадьевичем», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
После сегодняшней победы «Оренбург» набрал 22 очка и вышел на 13-е место в РФПЛ, «Томь» (13) идёт последней.