Шац: было стыдно перед «Уралом», болел за гостей с 60-й минуты

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился впечатлениями от нового стадиона, на котором в субботу петербургская команда провела первый матч, а также о самой игре. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0 над «Уралом», у которого во втором тайме были удалены трое игроков.
«Давайте разделим мухи от котлет. Начну со стадиона: я скорее рад, чем наоборот. Да, состояние незаконченной стройки ощущалось. Предстоит сделать массу работ, как в новой квартире, в которую только что въехал. Всё, что сделано на данный момент – сделано, чтобы отчитаться о завершении строительства. Но теперь, когда придут футболисты и зрители – многое необходимо будет переделать. Но факт остаётся фактом: мы сидели в комфортной обстановке, смотрели какой-никакой футбол. Скорее, никакой. Этим я наслаждался, ведь приятно, когда у твоего клуба появляется дом.
Теперь что касается матча. Ничего нового не увидел в этом «Зените», который так старательно строит господин Луческу почти весь сезон. Матч с «Уралом» — квинтэссенция работы Мирчи в клубе. Абсолютно бессодержательная игра, которая заключается в бесцельном владении мячом. Это всё, что я могу сказать про сегодняшний «Зенит».
По поводу удалений: поверьте, мне просто было стыдно перед болельщиками гостей. Я – как и вся трибуна, на которой я сидел, — болел за «Урал», начиная с 60-й минуты. Потому удовольствия эта вымученная победа мне не доставила. Не знаю, когда клубные менеджеры будут делать выводы и как собираются сохранить лицо «Зенита». Это их работа – планировать будущее клуба. Но мне кажется, что с этим тренером никакого будущего у «Зенита» нет», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.