Зуев: «Крыльям Советов» не хватило реализации моментов. Как всегда

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев подвёл итоги домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).
«Нам реализации моментов не хватило. Как всегда. Думаю, две вынужденные замены особо не повлияли на игру, мы так же атаковали. Тренеру виднее.
В принципе, результат можно назвать закономерным, у «Рубина» тоже было много моментов, они много раз нас простили, как и мы их. Не знаю, может быть, поле немножко помешало. Много было 100-процентных моментов, но их не могли реализовать ни мы, ни они. Будем стараться в следующих играх", — цитирует Зуева «Реальное время».