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Зуев: «Крыльям Советов» не хватило реализации моментов. Как всегда

23 апреля 2017, воскресенье. 19:23. Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев подвёл итоги домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).

«Нам реализации моментов не хватило. Как всегда. Думаю, две вынужденные замены особо не повлияли на игру, мы так же атаковали. Тренеру виднее.

В принципе, результат можно назвать закономерным, у «Рубина» тоже было много моментов, они много раз нас простили, как и мы их. Не знаю, может быть, поле немножко помешало. Много было 100-процентных моментов, но их не могли реализовать ни мы, ни они. Будем стараться в следующих играх", — цитирует Зуева «Реальное время».

Источник: Реальное время Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов ФК Рубин Александр Зуев
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