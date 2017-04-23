Каборе: очень приятно, что в РФПЛ лидирует «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0.
«Конечно, мы сегодня забили вовремя, сумев реализовать момент. Играть против команды, которая стоит на вылет, очень непросто. Поэтому у нас не слишком удавалась игра в самом начале. Тяжело было. Думаю, нам стоит больше вспоминать второй тайм, потому что там мы показывали более позитивную игру. Нельзя забывать, что соперник играл против нас в обороне. Они прекрасно защищали ворота, и обычно играть против таких команд гораздо сложнее. Они выглядели свежее нас в первом тайме. Так как наша игра строится на удержании мяча, мы просто ждали момента. Хорошо, что вовремя забили гол.
Я думаю, что в этом году мы заслужим право играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Мы закончим третьими или четвёртыми. Но надо не забывать, что в этом году уровень Премьер-Лиги намного выше, чем раньше. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» – очень хорошие команды. Нам ещё остаётся четыре игры на выезде, надо набрать в них очки. Мы должны быть уверены в себе. Надеюсь, что получится.
Думаю, что в будущем у «Краснодара» тоже будет шанс стать чемпионом России. Очень приятно, что «Спартак» является лидером. Надеемся, что он станет чемпионом. Это показывает, что уровень чемпионата в России меняется. Мы не должны привыкать только к чемпионству «Зенита» или ЦСКА. В России все команды могут стать чемпионами. Я думаю, что если «Спартак» станет чемпионом, то это будет заслуженно. Они выиграли у «Зенита» недавно, и это была показательная игра. Они заслуживают чемпионства", — цитирует Каборе Rusfootball.