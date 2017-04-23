Президент «Факела» — о судействе: беспредел – другого слова не подобрать!

Президент «Факела» Евгений Севергин прокомментировал судейство в гостевом матче 33-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:3). В этой встрече воронежцы вели в счёте 1:0 после первого тайма, однако во второй половине встречи пропустили три гола с пенальти.
«Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел – другого слова и не подобрать! Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота «Факела» во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых ещё как-то можно рассматривать как возможный… И вместо заслуженной победы «Факел» лишён трёх очков. Четыре тура назад в игре с «Кубанью» судья отбирает у «Факела» победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счёт и который был признан контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится. А двух очков «Факелу» это не вернёт.
Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством – это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо – возьмите вчерашний матч РФПЛ «Зенит» — «Урал». Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное – болельщиков», — цитирует Севергина пресс-служба воронежцев.