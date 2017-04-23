Кирьяков: конечно, остаться в РФПЛ тульскому «Арсеналу» будет тяжело

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в гостевом матче 24-го тура РФПЛ.
«Мы понимаем, что следующий матч с «Крыльями» абсолютно точно будет решающим для нас. Мы не реализовали свои моменты, а «Краснодар» реализовал не 100-процентный, с дальним ударом Каборе. Думаю, в этом кроется причина поражения.
Конечно, остаться в РФПЛ будет тяжело. Когда борешься за выживание, против тебя не только удача, но и судейские ошибки, что-то другое. Главное – не терять надежду. Следующий матч, повторюсь, будет решающим, после него и можно будет говорить о ситуации", — цитирует Кирьякова Rusfootball.