Эллардайс: ключом к победе над «Ливерпулем» стала тактика

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от выездного матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).
«Думаю, ключом к победе стала тактика. Они часто пропускают после угловых. „Ливерпуль“ использует зонную систему обороны при угловых, они не обороняются персонально. Против такой системы важно хорошо двигаться: резкое врывание в свободную зону даст шанс.
У «Ливерпуля» было огромное преимущество по владению мячом, но по голевым моментам у нас равенство, а в реализации «Пэлас» был лучше. Теперь я могу дышать немного легче, потому что мы оторвались от зоны вылета", — сказал Эллардайс в эфире Sky Sports.