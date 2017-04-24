Гуллит: никогда не злите Месси

Экс-полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, дубль которого помог сине-гранатовым выиграть у «Реала» со счётом 3:2 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании.
«Никогда не бейте локтями Месси и не злите его», — написал Гуллит в своём аккаунте в «Твиттере», намекая на эпизод в первом тайме, когда Месси досталось от защитника «Реала» Марсело.
«Это был превосходный момент, чтобы забить 500-й гол», — добавил Гуллит.
Гол, забитый Месси в добавленное время, стал для него юбилейным, 500-м в составе «Барселоны».