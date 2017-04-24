Роббен требует от игроков «Баварии» большей отдачи

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен раскритиковал своих партнёров по команде после домашнего матча 30-го тура чемпионата Германии с «Майнцем». Подопечные Карло Анчелотти дважды проигрывали по ходу игры, однако им удалось забить два гола и вырвать ничью.
«К сожалению, мы расслабились. Нужно выкладываться немного больше. Мы хотим участвовать в финальном матче Кубка страны и знаем, какие эмоции можно испытать в такой игре. А для этого нам необходимо выкладываться максимально», — приводит слова Роббена Bild.
В полуфинале Кубка Германии «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 26 апреля на поле мюнхенцев.