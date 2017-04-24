Лебедев: почему Орлов всегда комментирует однозначно в пользу «Зенита»?!

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поддержал члена комитета по этике РФС Андрея Созина, давшего критическую оценку комментаторскому составу, работавшему на прямой трансляции матча РФПЛ «Зенит» — «Урал».
«Полностью поддерживаю. Почему „Зенит“ всегда комментирует Орлов и всегда однозначно в пользу питерцев?!» — написал Лебедев в своём аккаунте в «Твиттере».
Матч «Зенит» — «Урал» состоялся 22 апреля и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. «Урал» заканчивал матч ввосьмером из-за трёх красных карточек.
Созин: почему зрители должны терпеть в эфире болельщика вместо комментатора?