Каборе: «Краснодар» – это мой «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал, что прекрасно себя чувствует в команде и не думает о переходе в какой-либо другой клуб. 29-летний игрок выступает за «быков» с 2015 года.
«Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведённой на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе.
В «Краснодаре» я счастлив, клуб даёт мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать всё для победы команды. «Краснодар» – это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!" — цитирует Каборе пресс-служба «горожан».