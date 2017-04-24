Эберль объяснил, почему не захотел стать спортивным директором «Баварии»

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль объяснил, почему не принял предложение мюнхенской «Баварии» занять аналогичную должность в немецком гранде. Эберль считает, что ему нет необходимости покидать «Боруссию».
«Каждому, кого начинают связывать с «Баварией», должно льстить это. А я тщеславен, и интерес «Баварии» ко мне очень радует. Но я вижу себя в правильном месте и не считаю, что переживаю конец карьеры. С удовольствием выиграл бы с «Боруссией» какой-нибудь титул. Чувствую ответственность в этом клубе», — цитирует Эберля интернет-издание Sport1.
В настоящее время должность спортивного директора в «Баварии» вакантна.