Хеккинг: Штиндль заслуживает внимание наставника сборной Германии

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг адресовал слова похвалы полузащитнику своей команды Ларсу Штиндлю. Хеккинг считает, что Штиндль достоин того, чтобы рулевой сборной Германии Йоахим Лёв обратил на него внимание.
«Штиндль заслуживает внимание наставника сборной Германии. Правда, я также знаю, что Лёв не обязательно должен думать о Штиндле. Ларс сам должен своей игрой добиться права выступления за национальную команду. Я сам предоставил бы ему такой шанс», — приводит слова Хеккинга Kicker.
По итогам 30 туров Бундеслиги Штиндль принял участие в 26 матчах, став автором 10 голов и 3 результативных передач.