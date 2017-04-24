Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в игре с «Лозанной»

Болельщики «Сьона» признали российского вратаря Антона Митрюшкина лучшим в составе команды в домашней встрече 29-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, за голкипера проголосовали 83% респондентов.
Отметим, что «Сьон» в этом матче уступил со счётом 0:1, а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут. В текущем сезоне россиянин сыграл в чемпионате 28 матчей, в которых пропустил 44 мяча.
«Сьон» после 29 туров занимает в таблице первенства Швейцарии третье место, отставая от лидирующего «Базеля» на 19 очков.