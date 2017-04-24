Полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в матче с «Уралом»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом». В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) бразилец был заменён на 68-й минуте.
После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что Фернандо сильно свело ногу. Встреча между красно-белыми и уральским коллективом состоится во вторник, 25 апреля.
После 24 туров «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте ЦСКА на семь баллов.