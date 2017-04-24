Пресс-служба тульского «Арсенала» опровергла информацию об отставке Кирьякова

Пресс-служба тульского «Арсенала» опровергла информацию о возможной отставке главного тренера Сергея Кирьякова.
«Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что вся информация относительно отставки главного тренера Сергея Кирьякова не является достоверной. Сергей Вячеславович вместе с тренерским штабом сегодня провели тренировку. Команда работает в штатном режиме и готовится к поединку с «Крыльями Советов». Вся достоверная информация, касающаяся тульского «Арсенала», размещается исключительно на официальном сайте клуба. Сейчас команда вместе с тренерским и административным штабом готовится к одной из важнейших игр этого сезона», — сказали корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе клуба.
«Арсенал» (18 очков) находится на 15-й строчке, от зоны стыковых матчей туляков отделяет 3 балла.