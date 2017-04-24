Форвард «Сампдории» Шик забил гол в стиле Бергкампа

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик отличился в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии с «Кротоне».
21-летний чешский футболист на 20-й минуте открыл счёт в матче, красиво прокинув мяч себе на ход в стиле бывшего форварда лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа. Посмотреть гол Бергкампа можно в YouTube.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» «Сампдории».
Красивый мяч Шика не позволил генуэзской команде набрать очки во встрече с «Кротоной». Во втором тайме гости забили дважды и одержали победу со счётом 2:1.