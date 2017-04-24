Агент Переса: контактов с «Депортиво» не было, Лукас думает только об «Арсенале»

Агент Родриго Фернандес Ловелл, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, опроверг слухи, согласно которым его клиент может вернуться в «Депортиво» из-за малого количества игровой практики.
«Это неправда, мы ни с кем не вели переговоров. Контракт Лукаса с «Арсеналом» действует ещё три года. Летом, когда сезон закончится, мы сможем что-то обсудить, но сейчас Лукас думает только об «Арсенале», — цитирует агента Goal.
Перес забил семь мячей в 21 матче за «Арсенал» в этом сезоне, хотя попал в стартовый состав лишь девять раз.