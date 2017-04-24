Мата: чувствую себя намного лучше и надеюсь вернуться на поле до конца сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуан Мата сообщил, что надеется вернуться на поле до окончания сезона.
«Как вы можете себе представить, этот месяц получился слишком длинным из-за травмы. Раньше я никогда не был в подобной ситуации, мне очень везло. Но, по правде говоря, я чувствую себя уже намного лучше и надеюсь вернуться в команду в ближайшее время, чтобы попытаться помочь ей в концовке сезона. Это всё, чего я хочу, — всегда быть в состоянии помочь своей команде», — написал Мата в своём блоге.
Ранее британские СМИ сообщили, что Хуан Мата пропустит остаток сезона. Последний матч в АПЛ «МЮ» проведёт 21 мая.