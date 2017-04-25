Р. Фердинанд: «Тоттенхэму» нужны лидеры, которые поведут команду за трофеями

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что «Тоттенхэму» нужны лидеры — опытные игроки, без которых завоевать титул у команды не получится.
«Команде нужны лидеры, которые могут сказать: „Я был за этой чертой и знаю, что делать“. Я не вижу их на данный момент. А „Тоттенхэму“ нужно переступить эту черту, как угодно, с помощью чего угодно — но заполучить трофей. А сейчас кажется, что они уже прыгнули выше головы и не смогут добраться до титула», — приводит слова Фердинанда Ninety Minutes Online.
«Тоттенхэм Хотспур» вылетел из Кубка Англии, уступив «Челси» в полуфинале (2:4). В АПЛ «шпоры» располагаются на второй строчке, отставая от лондонского клуба на 4 очка.