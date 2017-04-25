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«Интер» предложил Симеоне самому выдвинуть условия по зарплате

25 апреля 2017, вторник. 10:29. Футбол

Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинец ранее сообщил, что останется в Мадриде ещё на сезон, но миланцев это не останавливает.

Corriere dello Sport сообщает, что руководство «Интера» предложило Диего Симеоне самому назвать сумму желаемого контракта. Договор должен быть рассчитан на четыре года.

Источник утверждает, что будущее Симеоне в «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. Мадридцы добрались до полуфинала, где сыграют с «Реалом».

Если договориться с 46-летним специалистом не получится, нерадзурри переключат своё внимание на наставника «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт истекает по окончании сезона-2016/17.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Интер Диего Симеоне
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25 апреля 2017, вторник
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